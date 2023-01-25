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Студенты смогут бесплатно посетить Московскую канатную дорогу 25 января

Студенты смогут бесплатно посетить Московскую канатную дорогу 25 января

Москва подготовила программу мероприятий в Татьянин день

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Московская канатная дорога будет бесплатной для студентов 25 января

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Московская канатная дорога подготовила подарок к Татьяниному дню. Там 25 января разрешат бесплатно проехать по студенческому билету.

Посетить комплекс можно в часы работы со станции "Лужники" или "Воробьевы горы". Принять участие в акции студенты смогут один раз в течение дня. В День студенчества канатная дорога будет работать с 11:00 до 22:00.

До 27 января в столице организуют экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры, концерты, спортивные соревнования и студенческие фестивали. В некоторые музеи можно будет попасть бесплатно или с большой скидкой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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