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23 января, 12:45

Экономика

Спрос на жилье упал на 25% в столице – Росреестр

Спрос на жилье упал на 25% в столице – Росреестр

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В Москве почти на 25% упал спрос на жилье, таковы данные Росреестра. Минимум спроса зафиксирован в мае 2022 года, затем вторичный рынок начал восстанавливаться. Однако итоги года уступают результатам предыдущих лет.

По информации ведомства, наибольшей популярностью у покупателей вторичного жилья в Москве в 2022 году пользовались квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метров. Кроме того, риелторы сообщили о рекордных скидках на вторичном рынке жилья в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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