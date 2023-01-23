Изменились правила выплаты аванса работникам в РФ

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В России изменились правила выплаты аванса сотрудникам, сообщает "Российская газета".

С 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ. Несмотря на то что общая сумма заработной платы не меняется, теперь работодатель удерживает подоходный налог с аванса и зарплаты.

"По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма", – уточнила адвокат Ирина Калинина.

Согласно нововведениям, теперь удержание происходит тогда, когда выплачивают денежные средства, таким образом подоходный налог уплачивается частями.

Калинина привела пример, как действуют новые правила на окладе работника в 40 тысяч рублей. После вычета НДФЛ в 13% – 5 200 рублей сотрудник получает итоговую "на руки" 34 800 рублей. Ранее работник получал аванс в размере 16 тысяч рублей и зарплату в размере 18 880 рублей. Так как сейчас НДФЛ разбивается, сотрудник получает аванс в размере 13 920 рублей и зарплату – 20 880 рублей. В итоге работодатель выплачивает те же самые 34 800 рублей.

Согласно статье 223 НК РФ, с 2023 года дата получения зарплаты будет являться днем выплаты, а не последний рабочий день месяца. Работодатели будут обязаны перечислять НДФЛ, который удерживается с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позже 28-го числа текущего месяца. Кроме того, уведомления об исчисленных суммах необходимо подавать до 25-го числа текущего месяца.

В связи с новыми требованиями бухгалтерия будет рассчитывать налог в сокращенных сроках. Проблем с переходом на новую систему не возникнет у тех организаций, где учет полностью автоматизирован.

Ранее юрист HR-службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская объяснила, кто получит сто процентов от зарплаты на больничном. По словам эксперта, в этом году максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности составляет 2 736,99 рубля в день.

Краснянская рассказала, что, если стаж работника превышает восемь лет, размер пособия составит 100% среднего заработка, но не больше 83 204 рублей в месяц.

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