Собянин: сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач городских служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сохранение архитектурного облика Москвы является одной из главных задач городских служб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Особое внимание специалисты уделяют историческим объектам Центрального административного округа столицы. В 2022 году там было восстановлено 144 объекта, в частности 14, относящихся к культурному наследию.

"В 2022 году на территории ЦАО выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано больше 300 незаконных строений. В результате освободилось свыше 13,6 тысячи квадратных метров общественного пространства", – рассказал мэр.

На месте бывших построек планируют организовать пространства для отдыха, спортивные и детские площадки, а также разместить другие объекты социнфраструктуры.

В 2023 году в ЦАО планируют благоустроить 14 улиц, в том числе Цветной бульвар, Хрустальный переулок и другие. В центре города и других его частях приведут в порядок 19 общественных пространств. На Воробьевых горах благоустроят Аллею Славы.

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