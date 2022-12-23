В Басманном районе Москвы построят "Кобзон Центр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство многофункционального культурного центра с музыкальным институтом "Кобзон Центр" одобрено в Басманном районе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Центр появится по адресу Бауманская улица, владение 11, строение 6, строение 6А, владение 11 и строение 7.

"На четырех земельных участках площадью около 0,77 гектара планируется разместить "Кобзон Центр". Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисными помещениями", – рассказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что в культурном центре разместят зону общественного питания, а также паркинг.

По словам руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная поэтажная площадь здания составит почти 60 тысяч квадратных метров.

"В настоящее время на участке размещены производственные здания площадью около 7 200 квадратных метров", – добавила она.

Уточняется, что заявителем выступила компания ООО "Спартак лофт".

Ранее сообщалось, что в районе Солнцево планируют возвести многофункциональный центр с паркингом. Председатель комитета Москомстройинвест Анастасия Пятова рассказала, что суммарная площадь объекта составит около 9 870 квадратных метров, в том числе площадь паркинга – около 5 тысяч квадратных метров.

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