МИД РФ обязал посла Латвии покинуть страну в течение двух недель

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Министерство иностранных дел России сообщило, что посол Латвии должен покинуть страну в течение двух недель. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД РФ.

Отмечается, что министерство вызвало временную поверенную в делах Латвии Дацию Рутка и выразило ей протест в связи с решением руководства страны понизить уровень российско-латвийских дипломатических отношений.

"Провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии", – отмечается в сообщении.

Ранее в Латвии сообщили о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Причиной подобного шага назвали непрекращающуюся агрессию РФ в отношении Украины.

Позже стало известно, что посол РФ в Латвии Михаил Ванин будет выслан из страны. По распоряжению латвийского правительства, он обязан покинуть страну до 24 февраля.

Cам Ванин уточнил, что отношения двух стран сохранятся на уровне временных поверенных после его уезда и отбытия из РФ посла Латвии.

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