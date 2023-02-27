Сергей Собянин рассказал, как офсетные контракты помогают импортозамещению в фармацевтике. Подобные договоры появились несколько лет назад, чтобы обеспечить москвичей лекарствами в нужном количестве. В рамках офсетного контракта предприятие строит свое производство, а город закупает его продукцию.

В качестве примеров мэр города привел компании "Биокад" и "Онкотаргет", которые работают в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Производители снабжают москвичей препаратами с серьезными заболеваниями, которые раньше получали только из-за границы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.