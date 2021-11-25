Москва готова к предстоящей зиме – Собянин

Москва готова к предстоящей зиме. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что за последние годы серьезных аварий в коммунальной системе практически не было. Все потому, что летом городские службы готовят сети к холодам. Проверяют десятки тысяч домов, сотни тысяч километров труб, энергетические предприятия. Однако, несмотря на тщательную подготовку к сезону, риски учитывают.

Также Собянин рассказал об уборке снега в городе. На полную расчистку после снегопада тратят от трех до пяти дней. В этой работе задействуют 10 тысяч единиц специализированной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.