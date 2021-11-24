Жители столицы выберут победителя конкурса "Московская реставрация". Голосование проходит на портале "Активный гражданин".

Москвичи выбирают лучший проект в области сохранения культурного наследия. Важно, что здания реконструируют и они не просто стоят, а вписываются в современный город, и там появляются новые пространства для москвичей.

В списке объектов, за которые можно проголосовать – ГЭС-2. Отреставрированное здание находится на Болотной набережной. Дом Третьяковых, в котором жил знаменитый купец, коллекционер и основатель Третьяковской галереи. Доходный дом купца Быкова 1909 года постройки. Малороссийское подворье на Маросейке, а также павильон "Металлургия" на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.