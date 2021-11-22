Мозаику на фасаде НИИДАР в Москве отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти приняли решение отреставрировать мозаичное панно на здании НИИ дальней радиосвязи, расположенного на улице Бухвостова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что сам НИИДАР еще несколько лет назад переехал в другое место, а само здание института обветшало и не подходит для дальнейшей эксплуатации – территорию института планируют обновить и благоустроить. При этом ни само здание, ни мозаика на нем, не являются объектами культурного наследия, однако о сохранении последней просили местные жители.
"Несмотря на то что мозаика на фасаде НИИДАР является достаточно традиционной и типовой для советского времени, она дорога жителям и уже стала своеобразным символом района. Поэтому было принято решение сохранить панно", – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
На панно изображены специалисты НИИДАР за работой и Земля в окружении других планет. До конца года его планируется демонтировать и передать на хранение, после чего будет принято решение о месте его дальнейшего экспонирования. Панно состоит из 300 блоков размером 50 на 70 сантиметров, каждый из них сфотографируют, промаркируют, подготовят к транспортировке и хранению.
Ранее после реставрации для посетителей открылся "Московский дом Достоевского". В одном из залов музея появилась экспозиция художника Михаила Шемякина, посвященная героям "Преступления и наказания". Также в доме организовали мемориальное пространство квартиры и традиционное историко-литературное пространство.
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