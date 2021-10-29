Храм Святых Апостолов Петра и Павла ждет новый этап реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Храм Святых Апостолов Петра и Павла, расположенный на Новой Басманной улице, готовят ко второму этапу реставрации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На портале госзакупок уже объявлен конкурс, победителю которого в течение 18 месяцев нужно будет привести здание в порядок.

Руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что этот храм является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому к участникам конкурса будут предъявляться особые требования.

Первый этап реставрационных работ завершили в прошлом году. Тогда специалисты позолотили кресты, привели в порядок фасады здания и белокаменный цоколь.

"Скоро начнется новый этап реставрации, который затронет интерьеры. Большое внимание специалисты уделят реставрации масляной монументальной живописи верхнего храма, лепному декору, отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу", – приводятся в материале слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Начальная цена контракта составляет около 640 миллионов рублей. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 29 ноября.

Ранее Емельянов рассказывал, что реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам храма и его колокольни. По его словам, в верхнем храме долгое время не проводились богослужения. Там планируется восстановить иконостас и киоты. Особое внимание мастера уделят масляной монументальной живописи. На территории церкви будет отремонтирована старая ограда.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла в стиле московского барокко возводили с 1705 до 1719 года. По легенде, император Петр I лично принимал участие в создании чертежей здания.

