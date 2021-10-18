Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Утвержден проект реставрации усадебного дома на Погодинской улице. Дом датируют XIX веком, а первое упоминание об усадьбе относится к XVIII столетию, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Дом построен в классическом стиле.
"Дом симметричен, его украшают портик с пилястрами тосканского ордера, а также треугольный фронтон. Эти и другие детали, формирующие исторический облик здания, будут отреставрированы. Кроме того, специалистам предстоит привести в порядок цоколь, кровлю, стены, полы, окна и двери. Запланировано также воссоздание анфиладной структуры комнат", – рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Здание является объектом культурного наследия, поэтому проект согласован с Мосгорнаследием. Известно, что декоративные элементы в виде профилированных потолочных карнизов, лепных розеток и полукруглого окна сохранились на втором этаже. В настоящее время в большинстве помещений установлены современные подвесные потолки, которые, как считают реставраторы, могут скрывать архитектурные украшения.
Специалисты оштукатурят фасады и покрасят их в желтый цвет, воссоздадут утраченные пилоны, устранят дефекты цоколя и стен, отреставрируют лестницы, крышу, окна и ворота с калитками.
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