Собянин: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на треть

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, что Москва наращивает объемы эксклюзивной продукции. Мэр города привел в пример производство электрооборудования. В этой сфере занято 135 столичных предприятий на данный момент.

Мэр столицы отметил, что с января по ноябрь 2022 года компании увеличили выпуск продукции почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Во многом это получилось благодаря системной и антикризисной помощи города. Это и льготные кредиты, и особый статус промышленного комплекса, который позволяет получать высокие налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на управление доходами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.