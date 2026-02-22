22 февраля, 11:30Мэр Москвы
Собянин: цифровизация помогает сделать физкультуру и спорт еще популярнее
Цифровизация помогает сделать физкультуру и спорт еще популярнее. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Теперь записать ребенка в спортшколу или секцию можно не выходя из дома. Чтобы определиться, какой же спорт точно подойдет, можно пройти комплексное тестирование. В этом году функционал портала и мобильного приложения "Московский спорт" планируют расширить.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.