19 февраля, 22:15Мэр Москвы
Собянин поздравил московских полицейских в преддверии Дня защитника Отечества
В Лосиноостровском районе Москвы открылось новое здание отдела внутренних дел. Сергей Собянин поздравил сотрудников с новосельем и наступающим Днем защитника Отечества.
Площадь нового отделения составляет 6 тысяч квадратных метров, здесь будут нести службу 155 человек личного состава. Для возведения здания разработали индивидуальный проект, детально продуманы все инженерные решения.
