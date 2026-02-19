Форма поиска по сайту

19 февраля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских полицейских в преддверии Дня защитника Отечества

Собянин: открыто новое здание отдела полиции по району Лосиноостровский

Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

Собянин поблагодарил городские службы за работу по уборке аномальных снегопадов

Собянин: объем операций по трансплантации за пять лет вырос более чем вдвое

Собянин рассказал о строительстве пешеходного моста в Мнёвниковской пойме

Собянин сообщил, что 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной

Собянин: утвердили задачи по развитию физкультуры и спорта в Москве на 2026 год

Собянин объявил о начале нового этапа строительства моста в Мнёвниковской пойме

Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

В Лосиноостровском районе Москвы открылось новое здание отдела внутренних дел. Сергей Собянин поздравил сотрудников с новосельем и наступающим Днем защитника Отечества.

Площадь нового отделения составляет 6 тысяч квадратных метров, здесь будут нести службу 155 человек личного состава. Для возведения здания разработали индивидуальный проект, детально продуманы все инженерные решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

