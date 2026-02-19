Собянин поздравил московских полицейских в преддверии Дня защитника Отечества

В Лосиноостровском районе Москвы открылось новое здание отдела внутренних дел. Сергей Собянин поздравил сотрудников с новосельем и наступающим Днем защитника Отечества.

Площадь нового отделения составляет 6 тысяч квадратных метров, здесь будут нести службу 155 человек личного состава. Для возведения здания разработали индивидуальный проект, детально продуманы все инженерные решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.