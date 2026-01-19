Форма поиска по сайту

19 января, 10:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Сергей Собянин: москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок

Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

Сергей Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

Собянин: более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Почти 300 километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали и построили в Москве в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Новые сети создали резерв мощностей на будущее, так как без надежной коммунальной инфраструктуры развитие города невозможно, отметил мэр. Работы проводились в основном с применением бестраншейных технологий: для прокладки новых сетей использовались горизонтально-направленное бурение и щитовая проходка, а реконструкция выполнялась методом "труба в трубе".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

