Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Почти 300 километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали и построили в Москве в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Новые сети создали резерв мощностей на будущее, так как без надежной коммунальной инфраструктуры развитие города невозможно, отметил мэр. Работы проводились в основном с применением бестраншейных технологий: для прокладки новых сетей использовались горизонтально-направленное бурение и щитовая проходка, а реконструкция выполнялась методом "труба в трубе".

