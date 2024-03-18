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18 марта, 16:45

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Собянин рассказал об операциях мирового уровня, которые делают в Москве

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О том, как работают московские хирурги, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге. По словам мэра столицы, главный тренд последних лет – интеграция цифровых технологий в медицинскую практику.

Реальностью становятся интегрированные операционные, которые сочетают в себе цифровизацию, функциональность и повышенный уровень комфорта для пациентов. Например, хирурги больницы имени Юдина успешно проводят гибридные внутрисосудистые операции при лечении пациентов с инсультом, а специалисты Морозовской детской больницы используют в своей работе технологии 3D-моделирования и дополненной реальности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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