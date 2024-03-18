Собянин поздравил Путина с избранием на пост президента России

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ. Соответствующее сообщение мэр столицы опубликовал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что на избирательных участках и электронно проголосовали 5,4 миллиона жителей столицы, из них более 85% голосов отдали за Владимира Путина.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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