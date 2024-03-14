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14 марта, 11:45

Транспорт

Новые наклейки с QR-кодами появились в московских автобусах и электробусах

Новые наклейки с QR-кодами появились в московских автобусах и электробусах

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Новые наклейки с QR-кодами появились в некоторых московских автобусах и электробусах. С их помощью можно оценить работу водителей, оставить благодарность или комментарий. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В специальной анкете предлагают поставить водителю от одной до пяти звезд. До конца весны стикеры появятся более чем в 6,5 тысячи машин Мосгортранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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