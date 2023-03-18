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Свыше 280 зон отдыха создадут возле поликлиник Москвы

Свыше 280 зон отдыха создадут возле поликлиник Москвы

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Больше 280 зон отдыха создадут возле поликлиник Москвы. Это на 65%, чем в раньше. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В планах обустройство дорожек и установка велопарковок. Также сделают навесы для велосипедов и колясок. Отдельное внимание уделят озеленению территорий. Высадят многолетники и новые деревья.

Программа благоустройства работает уже несколько лет. С 2020 года привели в порядок территории 78 медучреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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