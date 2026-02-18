Сергей Собянин рассказал, что Москва производит для транспортной отрасли

Москва является одним из ведущих центров транспортного машиностроения России, сообщил Сергей Собянин. В столице работают 760 предприятий, которые выпускают электронику, комплектующие и дорожную инфраструктуру.

В прошлом году отрасль показала устойчивый рост. Производство электродвигателей выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2024 годом, а выпуск комплектующих для автомобилей увеличили вдвое. Продукция также востребована за пределами региона

