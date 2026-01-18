Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

Около станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро улучшат дорожную инфраструктуру. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

В рамках работ планируется реконструкция участка улицы Архитектора Власова от улицы Академика Пилюгина до улицы Обручева, строительство Проектируемого проезда № 7515 от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея, а также строительство Проектируемого проезда № 3849, который станет новой магистральной улицей районного значения.

Кроме того, предусмотрено сооружение выезда с Проектируемого проезда № 3849 на улицу Архитектора Власова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

