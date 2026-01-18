Форма поиска по сайту

18 января, 14:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

Сергей Собянин: москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок

Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

Сергей Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

Собянин: более 105 км дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин: в районе Богородское построили школу на 600 мест

Около станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро улучшат дорожную инфраструктуру. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

В рамках работ планируется реконструкция участка улицы Архитектора Власова от улицы Академика Пилюгина до улицы Обручева, строительство Проектируемого проезда № 7515 от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея, а также строительство Проектируемого проезда № 3849, который станет новой магистральной улицей районного значения.

Кроме того, предусмотрено сооружение выезда с Проектируемого проезда № 3849 на улицу Архитектора Власова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

