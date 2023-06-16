Собянин рассказал о реставрации дома Палибина на улице Бурденко

За последние 12 лет в столице отреставрировали 26 памятников деревянного зодчества. О возрождении одного из них, дома Гавриила Палибина, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Реставраторы восстановили фасад двухсотлетнего особняка в Хамовниках: вернули лепнину, деревянный декор и тесовую жемчужно-серую облицовку. Мэр столицы отметил, что вместе с реставраторами над спасением дома Палибина трудились волонтеры: они расчищали древесину и выполняли грунтовку.

Кроме того, удалось сохранить редкую интерьерную роспись по бумаге и печи с изразцами ручной работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.