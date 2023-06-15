Пять участков бывших промзон Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2023 года город на торгах определил инвесторов, которые реорганизуют пять участков по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

"Инвесторы, определенные по итогам торгов, смогут заняться редевелопментом пяти участков бывших промзон общей площадью около 81 гектара и возвести на них более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в столице появится свыше 20 тысяч рабочих мест", – поделился вице-мэр.

Объем инвестиций в реализацию проектов, продолжил Ефимов, составит свыше 125 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для Москвы превысит 6,8 миллиарда рублей. В общей сложности за период реализации по итогам торгов столица заключила с инвесторами семь договоров по КРТ на сумму более 5,4 миллиарда рублей.

На данный момент на пяти территориях располагаются старые склады, автостоянки и ветхие постройки. На данных участках возведут современные кварталы с жилыми зданиями, спортивными комплексами, образовательными учреждениями, офисами, магазинами.

Москва на регулярной основе организовывает торги на право заключения договоров о КРТ в целях привлечения инвесторов. К аукционам могут присоединиться любые компании, которые отвечают определенным требованиям.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в общей сложности с начала программы КРТ в 2020 году Москва на торгах определила инвесторов для реорганизации девяти площадок площадью почти 240 гектаров. По его словам, на этих территориях хотят возвести более 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Например, до 2023 года были определены девелоперы для реорганизации участков бывших промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Автомоторная и Теплый Стан.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число проектов КРТ выросло с начала года со 150 до 188. Осуществили это после дополнительной оценки неэффективно используемых участков Москвы.

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