Собянин рассказал о реставрации дома Палибина на улице Бурденко

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Реставраторы сохранили еще один памятник московской старины – дом Гавриила Палибина, который располагается на улице Бурденко. О проделанной работе в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, восстанавливать и обновлять здесь пришлось почти все: от подвала до мезонина и печных труб. Он уточнил, что этому памятнику архитектуры 205 лет.

Особое внимание в рамках реставрации было уделено фасадам особняка. Специалисты старались сохранить лепнину, уникальный деревянный декор и тесовую облицовку здания.

Кроме того, в самом доме восстановили наборный щитовой дубовый паркет, а также оконные и дверные проемы. Реставраторам удалось сохранить редкую интерьерную роспись.

К работе были привлечены и представители волонтерского движения, отметил Собянин. Добровольцы очистили наружные стены дома и выполнили грунтовку.

Дом был возведен в 1818 году для директора чертежного отдела Межевой канцелярии Гавриила Палибина. На протяжении многих лет в нем одна семья сменяла другую, и вместе с ними менялся и особняк. Здесь не раз проводили перепланировку.

В 1987 году на базе дома открыли музей Государственного научно-исследовательского института реставрации.

Сейчас в доме располагаются выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила и творческие мастерские. Мэр столицы рассказал, что желающие могут прийти на экскурсию.

Собянин также обратил внимание на то, что в Москве сохранилось множество памятников архитектуры.

"Наша задача – бережно сохранить и передать это богатейшее культурное наследие следующим поколениям москвичей", – резюмировал он.

7 июня на Ленинском проспекте приступили к реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Корпус является объектом культурного наследия. Его строительство завершили в 1802 году по проекту архитектора Алексея Бакарева.

До этого стало известно, что за пять лет в Москве отреставрировали более 40 зданий музеев. В них столичные музеи экспонируют свои коллекции. Многие экспозиции демонстрируют гражданам разные эпохи и авторов, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки или искусства.



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