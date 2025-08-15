Сергей Собянин поздравил московских археологов с профессиональным праздником

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил столичных археологов с профессиональным праздником, который отмечается 15 августа.

Мэр отметил, что с начала года было обнаружено свыше 87 тысяч предметов. Большая часть находок представляет собой небольшие фрагменты керамики, стекла и металла, но есть и уникальные артефакты. Среди самых ценных археологических обретений есть красноглиняные амфоры ХVII века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

