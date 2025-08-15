Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак "Родительская слава"

Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждены 15 многодетных семей. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, эти семьи не только воспитывают детей в любви и заботе, но и подают пример ответственного родительства. За вклад в развитие семейных ценностей они также получат единовременные выплаты – 291 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

