Сергей Собянин выступил с обращением к воинам-интернационалистам

Сергей Собянин выступил с обращением к ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам – участникам локальных войн и военных конфликтов. 15 февраля отмечается 37-я годовщина вывода войск СССР из Афганистана.

Мэр заявил, что воины-интернационалисты – это часть ратной истории страны, которые защищали национальные интересы и выполняли задачи особой важности. Собянин добавил, что воины-интернационалисты вместе с ветеранами СВО находятся на передовой патриотического воспитания молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

