Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства

В Москве начался прием заявок на премию в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи. Как сообщил Сергей Собянин, в этом году стать участниками конкурса могут учащиеся всех профильных образовательных организаций столицы, включая федеральные и частные учреждения.

По словам мэра, начиная с 2015 года, этот конкурс стал одним из самых значимых в системе творческого образования Москвы и помог раскрыть талант сотням юных артистов. Конкурс проходит по 34 номинациям – от музыкального, изобразительного искусства и театра до хореографии.

