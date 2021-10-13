Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных

В Москве выделят грант на пренатальное тестирование беременных. Постановление подписал Сергей Собянин.

Компания, которая будет его проводить, получит 311 миллионов рублей. Деньги пойдут на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов хромосомной патологии плода.

Преимущества этого тестирования по сравнению с традиционными методами – отсутствие риска прерывания беременности, а также его высокая точность и простота. Тест проводится на основе анализа крови, его можно делать на ранних сроках – уже с 10-й недели беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.