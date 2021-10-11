Собянин оценил итоги благоустройства детской больницы имени Сперанского

15:30
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, а также ход реконструкции здания городской поликлиники № 220 в Шмитовском проезде.
По словам градоначальника, было принято решение постепенно благоустраивать территории больниц и превращать их в общественные места, где дети могут покачаться на качелях, а родители погулять.
"Среда доступна для того, чтобы они могли гулять, потому что это по сути дела парковая среда. Рядом еще благоустроена природная территория. В целом такой получился кластер, как сейчас можно говорить "исцеляющая среда", – сказал Собянин.
Глава города отметил, что реконструкция поликлиники № 220, которая расположена поблизости, должна завершиться в феврале следующего года.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что работы по комплексному благоустройству территории больницы № 9 были начаты в октябре прошлого года и завершены в июле текущего года. Работы прошли на территории 8,4 гектара.
Отмечается, что в рамках благоустройства удалось создать комфортное пространство для отдыха и прогулок с цветниками и особыми кинетическими фигурами абстрактных форм. На площадке установлены арт-объекты и качели. За инфекционным корпусом появилась площадка для занятий спортом и место для отдыха персонала. Также специалисты благоустроили зону у Нижнего Красногвардейского пруда.
В апреле этого года была начата комплексная реконструкция поликлиники. Там обустроят новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и проведут другие работы. После реконструкции в поликлинике установят современное медицинское оборудование.
Ранее Собянин осмотрел после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенный в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина.
По словам мэра, в настоящее время уже почти создан контур практически всей онкологической службы столицы, которая обсуждалась много лет. Отмечалось, власти Москвы вкладывают большие средства в создание и обеспечение москвичей онкологической помощью. Мэр напомнил, что большие деньги уходят, в частности, на лекарства. Собянин добавил, что объем онкологической помощи в Москве увеличился по всем направлениям: химиотерапия, хирургия и общая диагностика.
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