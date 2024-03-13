Сергей Собянин открыл обновленный универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"

В "Лужниках" открыли спортивный зал "Дружба" после реконструкции. Специалисты сохранили внешний облик здания, а содержимое полностью заменили. Там вновь будут проводить соревнования и тренировки по нескольким видам спорта. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

В здании переделали все старые телескопические трибуны на новые автоматизированные. Теперь за 3–4 минуты можно выдвинуть любую трибуну для изменения конфигурации центрального зала при проведении мероприятия.

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