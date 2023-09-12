Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

Московский урбанистический форум посетили свыше 7,5 миллиона человек. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Форум проходил больше месяца и стал главным летним фестивалем Москвы. Впервые он объединил сразу четыре городских площадки.

Там для гостей приготовили познавательную и культурно-развлекательную программу. Например, в "Лужниках" было по 350 мероприятий ежедневно. Среди них –концерты и мастер-классы. Гостиный Двор превратился в интерактивное мультимедийное пространство. В "Зарядье" прошли десятки викторин и лекций, а выставка о достижениях Москвы в области транспорта в "Манеже" стала самой популярной за всю историю площадки.

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