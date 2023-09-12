Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 18:15

Город

Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Собянин: более 216 тыс поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Московский урбанистический форум посетили свыше 7,5 миллиона человек. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Форум проходил больше месяца и стал главным летним фестивалем Москвы. Впервые он объединил сразу четыре городских площадки.

Там для гостей приготовили познавательную и культурно-развлекательную программу. Например, в "Лужниках" было по 350 мероприятий ежедневно. Среди них –концерты и мастер-классы. Гостиный Двор превратился в интерактивное мультимедийное пространство. В "Зарядье" прошли десятки викторин и лекций, а выставка о достижениях Москвы в области транспорта в "Манеже" стала самой популярной за всю историю площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
мэр МосквыгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика