Строительство четырех жилых корпусов по реновации началось в Конькове

Фото: департамент строительства Москвы

Четыре жилых корпуса начали строить в Конькове в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы развернулись на участке 34.2 на улице Бутлерова.

"В настоящее время ведутся работы по устройству котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – уточнил он.

Глава департамента отметил, что проектом предусмотрены переменная этажность и вентилируемые фасады с фиброцементными панелями белого цвета и бетонной бежевой плиткой. Витражное остекление будет выделять входную группу жилых корпусов.

Планируется обустроить 560 квартир (однокомнатных – 344, двухкомнатных – 164, трехкомнатных – 52). В четырех квартирах будут созданы все условия для маломобильных граждан: широкие коридоры и проемы, специальная сантехника. Для жителей также организуют подземную парковку.

В жилых корпусах будут работать современные лифты. В вестибюле отдельно сделают помещения, где жильцы смогут оставлять коляски и велосипеды. Также оборудуют комнату для уборочного инвентаря.

Для того чтобы маломобильные граждане и мамы с колясками могли без проблем попасть в здание, вход, пол вестибюля и лифтового холла сделают в один уровень с поверхностью земли.

На первых этажах разместятся объекты общественно-деловой застройки. На территории рядом с корпусами проведут работы по благоустройству и озеленению. Здесь появятся детские и спортивные площадки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках программы реновации. Больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

Всего с начала этого года переезд начали порядка 26 тысяч жителей города, за год планируют переехать более 47 тысяч человек, отметил он.



Второй этап строительства по реновации начался в Москве