Более двух тыс человек начали переезд в новое жилье по программе реновации в шести округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 тысяч москвичей из шести административных округов столицы приступили к переезду в новые квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке и севере столицы и в Зеленоградском административном округе передано под заселение 7 современных новостроек. В общей сложности в них приступили к переезду свыше 2 тысяч участников программы реновации. Все дома построены в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным", – отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что новые жилые дома были возведены по следующим адресам район Старое Крюково, Солнечная аллея, корпус 935; Донской район, улица Малая Тульская, дом 55, корпус 1; Рязанский район, улица Паперника, дом 12А; Головинский район, Головинское шоссе, дом 11.

Также жители города переедут в новые квартиры, которые находятся в Лосиноостровском районе по адресу улица Тайнинская, дом 7, корпус 1; в Лефортовском районе на улице Шепелюгинской, в доме 16А, и в районе Зюзино на улице Болотниковской, в доме 43, корпусе 1, сказал Левкин.

По словам руководителя департамента, с начала реализации программы реновации в Москве под заселение граждан было передано 247 новых домов, а к переселению приступили 133,2 тысячи граждан, часть которых уже отметила новоселье.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что более 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках программы реновации. Больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

Всего с начала этого года переезд начали порядка 26 тысяч жителей города, за год планируют переехать более 47 тысяч человек, отметил он.



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