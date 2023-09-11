В Москве строят дома площадью почти 8 млн кв метров в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сейчас в Москве идет проектирование и строительство домов общей площадью почти в 8 миллионов квадратных метров в рамках программы реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С момента старта программы в Москве возвели 263 здания суммарной жилой площадью 3,7 миллиона "квадратов". Из них передали под заселение 247 жилых домов. Быстрые темпы работ помогли 107,3 тысячи жителям переехать в новые квартиры, еще около 26 тысяч переезжают или готовятся отметить новоселье.

"Сегодня проектируют 200 новостроек, где разместится жилье площадью 4,1 миллиона квадратных метров, а также возводят 221 дом площадью 3,7 миллиона квадратных метров. Одновременно ведут снос старых пятиэтажек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент было демонтировано 270 зданий, что позволяет осуществлять переселение волновым способом. Это сильно сокращает сроки получения нового жилья.

Москва является лидером среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" его объем увеличился в два раза – с 3 миллионов до 5–7 миллионов квадратных метров в год.

Ранее стало известно, что новый дом из четырех корпусов с подземным паркингом построили и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Корпуса находятся по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35.

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