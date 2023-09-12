Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Северного округа Москвы. На своем сайте он отметил, что Старопетровский сквер, скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин объединили в единый прогулочный маршрут и связали Войковский район и Коптево.

"На площади 6,8 гектара появились новые детские и спортивные площадки, скамейки, плетеные качели-гнезда, столы для настольного тенниса и зона для выгула собак. Уютно будет и в вечернее время – дополнительно установили там новое энергоэффективное освещение", – подчеркнул мэр.

В сквере вдоль Коровинского шоссе сделали игровую зону для детей. Для тех, кто любит заниматься спортом, организовали новую спортивную площадку. Также там обустроили площадку для выгула собак. В сквере специалисты установили 50 опор освещения, высадили около 30 деревьев и свыше 230 кустарников.

В Восточном Дегунине в сквере на улице 800-летия столицы привели в порядок две детские площадки, спортивную зону и зону для отдыха. Для жителей района установили горки, качели, батуты, турники и тренажеры. Данную территорию озеленили, высадили деревья и кустарники.

В Савеловском районе благоустроили пешеходную зону через Вятскую, 1-ю Хуторскую, Башиловскую улицы и 4-ый Вятский переулок. Здесь обустроили зону для отдыха и площадку для выгула собак, установили новые опоры освещения и привели в порядок газон.

В Западном Дегунине специалисты занялись Базовским сквером, где сформировали современное освещенное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, а также местами для отдыха. Там привели в порядок игровые площадки для детей и спортивные зоны с тренажерами.

В частности, преобразилась территория у Храма Знамения иконы Божией Матери в Ховрине, на Фестивальной улице. Здесь сделали современные детские и спортивные площадки, памп-трек для BMX, зоны для отдыха и пикника. Для москвичей установили новые светильники и обновили дорожное покрытие.

В Молжаниновском районе благоустроили зону отдыха у пруда на 2-ой Подрезковской улице. Там очистили пруд, обустроили деревянный настил, поставили лавочки и качели.

Ранее в Москве завершилось благоустройство площади Борьбы, расположенной на границе районов Тверского и Марьина Роща. Специалисты привели территорию в порядок, сохранив исторический облик и ее планировку. Там оборудовали места отдыха со скамейками, сделали площадку для воркаута и установили стол для игры в шахматы.

Жителям столицы рассказали о благоустройстве набережных в Москве