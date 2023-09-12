Минтранс РФ планирует продлить срок службы вагонов без модернизации

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В министерстве транспорта РФ рассматривают возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации. Об этом сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов.

"Мы видим не жесткое назначение назначенного срока службы и не возможности его дальнейшего продления, а возможность пролонгации при соответствующих мероприятиях по подтверждению качества продукции", – приводит слова Иванова ТАСС.

Он также добавил, что Минтранс хочет внести возможность сертификации и испытаний, чтобы без модернизации подтвердить, что данная продукция может эксплуатироваться еще определенный срок. Тем самым будет продлеваться срок ее полезного использования, отметил Иванов.

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