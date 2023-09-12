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00:17

Транспорт

Минтранс РФ планирует продлить срок службы вагонов без модернизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В министерстве транспорта РФ рассматривают возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации. Об этом сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов.

"Мы видим не жесткое назначение назначенного срока службы и не возможности его дальнейшего продления, а возможность пролонгации при соответствующих мероприятиях по подтверждению качества продукции", – приводит слова Иванова ТАСС.

Он также добавил, что Минтранс хочет внести возможность сертификации и испытаний, чтобы без модернизации подтвердить, что данная продукция может эксплуатироваться еще определенный срок. Тем самым будет продлеваться срок ее полезного использования, отметил Иванов.

Ранее эксперты рассказали россиянам о новых правилах проезда на поездах дальнего следования, которые вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

До этого в столичном Дептрансе сообщили, что новые поезда ЭП2ДМ, которые вышли на МЦД-4 состоят из российских материалов и деталей.

Москвичам рассказали о преимуществах МЦД-4

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