Поезд здоровья "Вместе против диабета" проедет от Владивостока до Москвы

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Поезд здоровья "Вместе против диабета" в рамках просветительской акции проедет от Владивостока до Москвы. Он стартует в воскресенье, 10 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

Отмечается, что это совместный проект РЖД и Минздрава. В рамках акции медики проследуют по маршруту в поезде, оснащенном необходимым медицинским оборудованием. Они сделают остановки в 37 населенных пунктах 30 субъектов страны.

За 66 дней поезд преодолеет более 20,4 тысячи километров, уточнили в сообщении. На промежуточных остановках и в пути следования врачи проведут профилактические медицинские осмотры, которые включают в себя функциональные, лабораторные исследования, консультации врачей, в том числе узких специальностей.

Добавляется, что специалисты проведут мероприятия, направленные на информирование населения о факторах риска развития заболеваний и повышение грамотности в отношении здоровья.

Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что психологи в поликлиниках начали работать во всех регионах России. В настоящее время оказание необходимой помощи организовано, подчеркнул он.

До этого в Минздраве заявили, что жители новых российских регионов и прибывшие в Россию граждане Украины, пока не получившие полис ОМС, могут бесплатно получить необходимую медпомощь на всей территории РФ.

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