Жители новых регионов без полиса ОМС могут бесплатно лечиться в РФ – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители новых российских регионов и прибывшие в Россию граждане Украины, пока не получившие полис ОМС, могут бесплатно получить необходимую медпомощь на всей территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации, у которых пока нет полиса ОМС, могут получать необходимую медицинскую помощь бесплатно на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы, при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – отмечается в сообщении.

По данным российского Минздрава, граждане РФ, которые живут на территории страны, могут получить полис ОМС. Кроме того, жители новых регионов РФ, у которых есть российское гражданство, могут получить полис с помощью документа, подтверждающего личность, и СНИЛС. Дети до 14 лет получат полис по свидетельству о рождении, документу, удостоверяющего личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии).

В Минздраве добавили, что по просьбе граждан новых регионов открылось около 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. В настоящее время в указанных регионах действуют больше 120 пунктов.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что порядка половины пользователей портала "Госуслуги" оформили цифровой полис ОМС. В министерстве здравоохранения добавили, что благодаря электронной версии пациенты могут не носить пластиковый или бумажный полис. В медучреждениях можно предоставить цифровую версию документа на экране телефона.



Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"