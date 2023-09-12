Почти 40 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие 10 лет

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ближайшее десятилетие в Москве планируется открыть 39 новых станций метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

"В настоящее время в Москве строится порядка 35 километров новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте 10 лет запроектировать и построить 39 станций метро", – поделился Бочкарев.

По его словам, это поможет обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех горожан. Вице-мэр добавил, что с помощью комплексного подхода к формированию единого транспортного каркаса у жителей появляется больше возможностей для составления маршрутов.

Из этого следует, что в Москве будут лучше распределяться потоки пассажиров, а также снижаться загруженность общественного транспорта.

Ранее Сергей Собянин запустил движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Мэр вместе со специалистами проехал от "Лианозова" до "Физтеха". Там его встретили студенты Московского физико-технического института.

Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро открыли в Москве