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12 мая, 22:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой.

По словам мэра, светлая память о замечательной актрисе навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и поклонников.

Гребешкова умерла на 95-м году жизни. За свою долгую творческую карьеру она сыграла около 130 ролей в кино. Однако наибольшую известность актрисе принесли работы в фильмах ее супруга – Леонида Гайдая. Вместе они прожили 40 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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