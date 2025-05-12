Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой.

По словам мэра, светлая память о замечательной актрисе навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и поклонников.

Гребешкова умерла на 95-м году жизни. За свою долгую творческую карьеру она сыграла около 130 ролей в кино. Однако наибольшую известность актрисе принесли работы в фильмах ее супруга – Леонида Гайдая. Вместе они прожили 40 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

