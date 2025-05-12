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12 мая, 21:45

Мэр Москвы

Собянин: москвичи завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике

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Москвичи приняли участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии и завоевали четыре золотые медали, а на Азиатской физической олимпиаде представители Москвы получили золото и серебро.

Сергей Собянин в своем телеграмм-канале поздравил ребят с наградами. Это москвичи Игорь Устинов, Федор Кузнецов, Виктор Демидов, Владимир Елистратов, Григорий Гречкин и Иван Пругло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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