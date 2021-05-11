Строительство поликлиник и метро ускорят в Москве. На эти цели выделят более 191 миллиарда рублей. На такую сумму увеличатся доходы города благодаря быстрому восстановлению экономики. Решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Сергей Собянин внес законопроект об изменении бюджета в Мосгордуму. Деньги направят на строительство Большой кольцевой линии и начало строительства Рублево-Архангельской линии, а также на развитие инфраструктуры МЦД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.