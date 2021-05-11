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Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета города на этот год: доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 миллиарда рублей. Таким образом, доходы бюджета города в этом году составят 2 триллиона 834 миллиарда рублей, расходы – 3 триллиона 344 миллиарда рублей.

Планируемый дефицит городского бюджета на 2021 год остается неизменным – 510 миллиардов рублей. Рост доходов бюджета столицы на 2021 год связан с быстрыми темпами восстановления экономики города во II полугодии 2020 года и I квартале текущего года.

Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов. Согласно постановлению, правительство вправе осуществлять эмиссию с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Номинальная стоимость облигаций составит тысячу рублей.