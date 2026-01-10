Собянин: московские креативные индустрии вышли на новый уровень

Московские креативные индустрии вышли на новый уровень развития в 2025 году.

Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, одним из ключевых событий стало открытие кластера видеоигр и анимации – первой очереди нового Креативного кластера в инновационном центре "Сколково". Это пространство полного цикла разработки такой продукции с поддержкой на всех этапах создания и выхода на рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.