Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

Сергей Собянин поздравил москвичей с 876-летием Москвы в ходе торжественного мероприятия в столичном парке Зарядье. Он отметил, что столичные власти провели масштабную работу в сферах образования, транспорта, культуры и спорта.

Текущий год, по словам Собянина, показал, что город и вся страна достойно справляются с испытаниями. Активную динамику развития показали все столичные отрасли, включая фармацевтику, автомобилестроение, квантовые технологии и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.