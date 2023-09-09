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09 сентября, 16:45

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Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

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Сергей Собянин поздравил москвичей с 876-летием Москвы в ходе торжественного мероприятия в столичном парке Зарядье. Он отметил, что столичные власти провели масштабную работу в сферах образования, транспорта, культуры и спорта.

Текущий год, по словам Собянина, показал, что город и вся страна достойно справляются с испытаниями. Активную динамику развития показали все столичные отрасли, включая фармацевтику, автомобилестроение, квантовые технологии и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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