Собянин принял участие в праздновании Дня города в Зарядье

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сергей Собянин поздравил москвичей с 876-летием Москвы в ходе торжественного мероприятия в столичном парке Зарядье.

"Прошел год. Наша столица стала старше на год. И этот год был очень непростым. Это год испытаний, год борьбы", – сказал он.

Мэр обратил внимание, что одним из вызовов для Москвы стала экономическая блокада, объявленная странами Запада. Текущий год, по словам Собянина, показал, что город и вся страна достойно справляются с испытаниями. Активную динамику развития показали все столичные отрасли, включая фармацевтику, автомобилестроение, квантовые технологии и другие.

Особую благодарность за поддержку столицы Собянин выразил Владимиру Путину. Он подчеркнул, что без внимания президента России решить масштабные задачи было бы невозможно.

В ходе выступления мэр столицы также поблагодарил парламент и федеральное правительство. При их поддержке Москве удалось крупные проекты и программы.

"Мы реализуем огромную программу восстановления большого количества памятников старины, которые составляют целый исторический слой нашей истории, нашей культуры", – сказал он.

Между тем Собянин отметил, что несмотря на сложности, город не отказался от реализации ни одного из крупных проектов, в том числе запуска третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), Московского скоростного диаметра (МСД) и Северного дублера Кутузовского проспекта. Помимо этого, столичные власти провели масштабную работу в сферах образования, культуры и спорта.

В заключение мэр поблагодарил москвичей и поздравил их с Днем города.

В день празднования 876-летия столицы Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в городе МЦД-4. Транспортный проект объединил ранее разрозненные Калужское и Нижегородское направления Московской железной дороги (МЖД), протянувшись через всю столицу с запада на восток.

По прогнозам экспертов, к 2030 году пассажиропоток МЦД-4 достигнет 455 тысяч человек в сутки. Запуск диаметра позволил разгрузить отдельные участки линий метро, включая Калининскую, Солнцевскую и Арбатско-Покровскую.



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