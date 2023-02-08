Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2022 год молодым ученым

В День российской науки Сергей Собянин вручил молодым ученым премии правительства Москвы. Эта ежегодная награда существует с 2013 года. Ее удостаиваются за научные исследования, разработку и внедрение новых технологий, оборудования или материалов.

Подавать заявки на премию могут молодые ученые из Москвы до 35 лет. А для докторов наук установлено возрастное ограничение – до 40 лет. Лауреатами могут стать и отдельные сотрудники, и целые научные коллективы.

В 2022 году на премию было подано больше тысячи заявок. В итоге лауреатами стали 90 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.