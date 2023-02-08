Собянин: открыт прием заявок на участие в конкурсе на премию "Новатор Москвы"

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы", который направлен на поддержку отечественных инноваций. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Мэр сообщил, что принять участие в этом конкурсе можно как индивидуально, так и командой до пяти человек. Проекты будут оценивать по их экономическому потенциалу, а также уникальности технологии. Победители получат премии – от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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